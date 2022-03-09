شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العتبانى شارك بأغنيتين من ألحانه فى الاحتفال بيوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الملحن والمطرب أحمد العتباني بأغنيتي الافتتاح وأوبريت الختام ضمن 7 أغنيات تم تقديمها في الفقرة الفنية بالندوة التثقيفية الـ34 التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة و المسئولين وأهالى الشهداء.

جاءت أغنية الافتتاح بعنوان "شهداء بلدنا" وقدمها كورال وزارة الشباب والرياضة من كلمات محمد البوغة، ألحان أحمد العتباني، توزيع هشام مصطفي، هندسة صوت أيمن الترك ، أما الأوبريت الختامي من ألحان العتباني فيحمل اسم "بنبنيها" وشارك في تقديمه عدد من نجوم الغناء وهم بترتيب الظهور، مي فاروق، أحمد جمال، جنات، بهاء سلطان. الأوبريت كلمات محمد البوغة، توزيع أسامه سامي، هندسة صوت ماهر صلاح.

وأعرب الملحن أحمد العتباني، عن سعادته بمشاركته في احتفال يوم الشهيد هذا العام قائلاً: "أشعر بالفخر بتواجدي الدائم على مدار أكثر من مناسبه قومية ولا سيما في احتفال وطني كبير بحجم حفل يوم الشهيد، و ذلك لأنها مناسبة تمس قلب كل العائلات المصرية، وقد عايشت هذه التجربة عن قرب بعد استشهاد أحد أفراد عائلة زوجتي في عملية جبل الحلال في ٢٠٠٦".

يذكر أن أحمد العتباني لحن لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم عبدالله الرويشد، أنغام، محمد فؤاد، تامر حسني، ديانا حداد، مصطفى حجاج، بلقيس، محمد رمضان ، جنات.



جنات



بهاء سلطان 1



احمد جمال