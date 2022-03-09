كارول سماحة تدعم المواهب النسائية في الغناء.. “علّي صوتها واسمعها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة ليست جديدة عليها لدعم المواهب الفنية في الوطن العربي، والمواهب النسائية بشكل خاص، تشارك النجمة اللبنانية كارول سماحة في حملة “علّي صوتها واسمعها” التي أطلقتها شركة “سبوتيفاء” لدعم المواهب النسائية في الغناء بالوطن العربي.

وتصدّرت كارول سماحة حملة “علّي صوتها واسمعها”، إذ ظهرت بفيديو ترويجي عبر الصفحات الرسمية للشركة العالمية، تم تصويره خصيصًا لهذه الحملة. واستخدمت كارول كلمات أغنيتها الشهيرة “ما بخاف” في البرومو، إذ أطلّت على الجمهور وهي تقول: “ما بخاف بعمل اللي أنا بحسو واللي بقلبي على لساني”.

واختارت شركة “سبوتيفاي” النجمة اللبنانية كارول سماحة سفيرة لحملة “علّي صوتها واسمعها” لدعم المواهب النسائية في الغناء وذلك لما تمثله من عنصر قوّة بالنسبة للمرأة في الوطن العربي بالإضافة إلى تقديمها أعمال فنية تدعم المساواة والإعتدال المجتمعي بين المرأة والرجل فضلًا عن تأثيرها الكبير في المجتمع العربي وتحديدًا لدى جيل الشباب.

وتتضمن قائمة أغنيات حملة “علّي صوتها واسمعها” أغنيات لعدد كبير من الفنانات كان لها تأثيرًا صدى واسع ومن بينها أغنيتي “ما بخاف” و”فوضى” للفنانة كارول سماحة.