شكرا لقرائتكم خبر عن دعاية أم موقف طريف .. شاهد خفاش يحلق فى قاعة عرض "The Batman" بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاية أم موقف طريف، اضطرت إحدى دور العرض الأمريكية إلى إيقاف عرض فيلم "The Batman" بشكل مؤقت بعد أن دخل خفاش حقيقي بطريقة ما داخل قاعة السينما وبدأ في التحليق فوق المشاهدين، وحول شاشة، العرض مما ادهش الحضور واخاف البعض، خاصة وانهم يشاهدون فيلم باتمان.

وتم تداول الفيديو من قاعة إحدى السينمات في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث ظهر الخفاش يحلق في القاعة وهو ما اضطر إدارة السينما إلى تشغيل الأضواء وإيقاف عرض الفيلم مؤقتًا للقيام بعدة محاولات لطرد الخفاش، لكن يبدو أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وصرح أحد الجمهور المتواجد موضحًا أنه يبدو أن شخصًا ما أدخل الخفاش عمدًا إلى قاعة العرض، والطريف ان الخفاش ظل فترة داخل القاعة مما جعل المسؤولين إعادة التذاكر الي من أراد الخروج، في حين ظل البعض لمشاهدة الخفاش يحلق وكيف سيخرج من القاعة.

وفيلم " The Batman " من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائى حول العالم.

وكان تصوير الفيلم توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين اعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـCOVID-19.، وتسببت تلك الإصابة بإصدار قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، لأن اصابته تسببت في تعطيل التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلى، في ظل ظروف السوق الصعبة التى أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض فى أمريكا والعالم بسبب فيروس كورونا.