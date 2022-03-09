شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تهنئ المعلم اللبنانى بيومه: ما أشرقت حضارة إلاّ وكانت من نور العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الكبيرة نجوى كرم، بعيد المعلم اللبنانى، وهنأتهم على رسالتهم الإنسانية، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" ما أشرقت في الكون حضارة عريقة إلاّ وكانت من نور العلم.. هنيئاً لرسالة المعلّم الإنسانية في عيده".



نجوى كرم

واحتفلت النجمة اللبنانية نجوى كرم، بعيد ميلادها يوم 26 فبراير الماضى، أو كما يلقبها جمهورها بـ "شمس الأغنية" والتى استطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربى حيث تميزت بصوتها القوى وخفة ظلها من خلال تصوير الفيديو كليبات فلها أكثر من 60 فيديو كليب وتظهر دائما بشكل جذاب كما انها حريصة على التطور في نوعيات الأغانى مع مر العصور.

نجوى كرم من المطربات التي لم تشارك في السينما أو الدراما، ولكنها شاركت بالتمثيل مرة وحيدة من خلال عرض مسرحى لم يكن الغرض منه التمثيل بشكل خاص ولكن الغرض منه هو تسليط صراع 51 ناشطاً لحقوق الانسان على مستوى العالم من خلال مجموعة من المقابلات، وقصص شجاعتهم.

العرض المسرحى يحمل اسم "أصوات قلبت العالم" وهى مستوحاة من كتاب ألفته نصيرة حقوق الإنسان كيري كيندي، وهى عبارة عن مجموعة من المقابلات، وقصص الشجاعة جمعتها المؤلفة على مدار عامين، حيث يعرض الكتاب تاريخ صراع 51 ناشطاً لحقوق الانسان على مستوى العالم، منهم: ديزموند توتو، إيلي ويسل، وهيلين بريجين، وغيرهم من الشخصيات غير المشهورة، والتي أسهمت في نصرة حقوق الإنسان، وجسد الممثلون قصص التعذيب واليأس، والألم، والأمل، التي مرت بها تلك الشخصيات.

مسرحية "أصوات قلبت العالم" من بطولة، كاظم الساهر، نجوى كرم، جمال سليمان، رغدة، كارمن لبس، لطفى بوشناق، صفية العمرى، محمود ياسين وغيرهم، وإخراج رئيف كرم.