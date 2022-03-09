شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يشيع جثمان شقيقه إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على المحاسب يحيى عبد العزيز - شقيق الفنان أحمد عبد العزيز - بمسجد ال رشدان بمدينة نصر بمشاركة أحمد عبد العزيز وأفراد العائلة والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفنى، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفن بمقابر الأسرة بالبساتين.

وأعلن أحمد عبد العزيز وفاة شقيقه أمس ونعاه وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبد العزيز، المحاسب ببنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه على قناة الحياة، وهو إخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته صابرين، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.