شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي: مانفعش أجسد حياة جدتى هدى سلطان ودنيا سمير غانم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة ناهد السباعي أنها لا تستطيع تقديم قصة حياة جدتها في عمل سينمائي أو درامي، وذلك بعد سؤالها في إحدى اللقاءات المصورة إذا كان من الممكن أن تؤدي عمل عن السيرة الذاتية لحياة جدتها الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، وقالت ناهد "ازاي بس انت قوليلي، انا جدتي بيضاء وشعرها اصفر وعنيها ملونة ..اعملها ازي..خلينا في الفراعنة".





دنيا سمير غانم وهدي سلطان وناهد السباعي

وأشارت ناهد إلى أن هناك من يستطيع تقديم شخصية جدتها على الشكل الأمثل، حيث قالا: " اللي تقدر تعمل دور جدتي هي دنيا سمير غانم، لأنها بتعرف تعمل كذا حاجة بتعرف تمثل وتغني وتعرف تعمل وتقلد الشخصيات كويس..عندها ملكة تعمل شخصيات كتير.. فمقدرش أشوف حد غيرها بيعمل دور عن جدتي".

كما تحدثت الفنانة ناهد السباعى، عن جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان وعن فترة تمثيلها بالحجاب خلال ندوة توقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن هدى سلطان فى إطار تكريمها بالدورة الحالية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقالت ناهد: "جدتى ما اعتزلتش هى عمرها ما كانت بتشوف أنها بتعمل حاجة مش مهمة هى كانت مؤمنة جدًا باللى بتعمله، إن فنها قوى ومهم وأن الفن ده بيربى أجيال وعمر ما كان الحجاب هيأثر على أدائها وفنها أو على تمثيلها وده كان بيخلينى ماشوفش الحجاب وماحسش أن فى حاجز ما بينى وما بينها زى ما أنا غصب عنى بحسه مع ناس تانية".

وأكملت ناهد السباعى حديثها، قائلة: "فى ناس كتير كانوا فاكرينها أنها هاتعتزل ووقتها ردت جدتى وقالت أنا هعتزل عن إيه أنا مش بعمل حاجة حرام اللى بيعتزلوا هما اللى بيعملوا حاجة حرام".

وأضافت ناهد، فى كلامها عن جدتها الراحلة هدى سلطان: "وتمثيلها الحقيقى نضج مع الحجاب و بقيت فى حتة تانية خالص بالنسبة للجمهور و للفنانين وأنا بحب جدًا حبها للفن لأن هى بتقدسه بجد وحبها واحترمها للفن مش مجرد أن أمثل أو أعمل دور، والناس اتعلمت حاجات كتير من أدوارها ومن سلوكها وهى دائمًا كانت تقول التمثيل أنك لا تمثل وتعيش الحالة بجد وحقيقى نفسى أبقى ربعها".

وتابعت: "جدتى كانت منسجمة مع الحجاب وقدرت تمثل به وتغنى فى الأوبرا وهى محجبة بنحب تمثيلها بالحجاب جدًا لأنها هى كانت مصدقة فى اللى بتعمله ومش شايفة أنها بتعمل حاجة ضد مبادئها وقناعتها وكنت بحب شكلها بالحجاب وأحلى أدورها كانت وهى محجبة".

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.