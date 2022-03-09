شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تبدع بدور "أم الشهيد" أمام الرئيس باحتفالية يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الفنانة الكبيرة ماجدة زكى فى بكاء الحاضرين ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وذلك أثناء مشاركتها فى مشهد تمثيلى لعبت فيه دور والدة الشهيد "نور"، الذى قدمه الفنان أحمد خالد صالح، حيث تسببت فى بكاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدما بدأت المشهد وهى تقبل بدلة ابنها الضابط، وتتحدث عن شوقها له وانتظارها له بعد عودته من سيناء.



ماجدة زكي تبدع بدور ام الشهيد

ثم يقطع حديثها مع أسرتها، خبر عاجل مفاده هجمة إرهابية على أحد الأكمنة فى سيناء، وهو الأمر الذى يقلقها بشدة إذ تقدم ببراعة شديدة مشهد الأم القلقة على ابنها، خوفا من أن يكون ضمن الجنود والضباط المتواجدين فى الكمين.



ماجدة زكي خلال الفيلم

بعد ذلك يأتى مشهدها بصحبة ابنها الشهيد، الذى جاءت روحه إليها تخبرها بأنه لا يزال حيا بعد استشهاده ومُنعم، الأمر الذى يتطلب منها ثباتا كبيرا وسط عدم تصديقها وفاة ابنها واستشهاده، ثم تتحول على الفور لقوة اكتسبتها من يقينها ببطولة ابنها وما قدمه لصالح وطنه، مثلما حصل مع فرحتها الشديدة، لتزغرد فور التأكد من الخبر.



ماجدة زكي وزغروطة



بكاء الرئيس عبد الفتاح السيسى



ماجدة زكى



ماجدة زكي واحمد خالد صالح