ندوة "النقد فى أفريقيا : النقد الفنى أغرق فى التفاهات ومهنة من لا مهنة له

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القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج و الناقد المغربى عبد الإله الجوهرى خلال ندوة " النقد فى أفريقيا" المقامة حاليا ضمن فعاليات اليوم السادس من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ويدير الندوة الناقد أحمد شوقى، عن التحديات التى تواجه الكتابة النقدية.

وقال المخرج المغربى:" إن التطور الذى تشهده السينما وتطور الوثائق السينمائية، يطرح سؤالا إلى أين وصل النقد السينمائى اليوم؟ خاصة أننا أمام مستجدات تهدد وجوده من الأساس".

وتابع فى حديثه:" الثورة التقنية رغم أنها أثرت على النقد ورأى الكثير من النقاد إلا أنه يسير إلى حتفه، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والتى تختلف طريقة كتاباتها عن الكتابات النقدية لكنها أيضا أصبحت مسافة متاحة أمام الكثير من النقاد الجادين لإبداء رأيهم".

وأردف عبد الإله:" أغرق النقد فى التفاهات لأنه أصبح وظيفة من لا وظيفة له، وهو ما يوضح أننا حاولنا إرضاء الجمهور فهو بالتأكيد سوف يؤثر على صناعة السينما، ولكن يجب أيضا أن نكون متفائلون، لأن وسائل التقنيات الحديثة، أعطت للناقد وسيلة لمراجعة مقاطع من الأفلام مرة أخرى وقراءة ما كتب عنه، والآن أصبح شكل جديد للنقد فى الغرب، وهناك بعض الجرائد العالمية أنشأت مواقع إلكترونية خصيصا لهذه الشأن".