شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يبدع باحتفالية "يوم الشهيد" من خلال "رسالة نور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الفنان على الحجار أنظار متابعيه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وذلك أثناء مشاركته في أداء أغنية "رسالة نور"، وسط حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية التي تحتفل القوات المسلحة المصرية بها بالتزامن مع يوم 9 مارس من كل عام.

وذلك بهدف تخليد أرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.



على الحجار

وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.



على الحجار اثناء تقديم فقرة غنائية بعنوان رسالة نور

وأبدع المطرب الكبير علي الحجار بأغنية «رسالة نور»، حيث كانت الأغنية بمثابة الافتتاحية لاسكتش تمثيلي، أدى به الأدوار الفنان خالد الصاوي ومايان السيد والفنانة ماجدة زكي، واستعرضوا به الإنجازات المصرية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال لمحة سريعة عليها، مع غيرها من إنجازات.

وتمكن الحجار من أداء الأغنية كعادته بصوت مميز مستغلاً موهبته الكبيرة في عكس التضحيات الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية، وجنودها دائماً للوقوف كحائط منيع ضد أعتي وأشرس الهجمات، وذلك مع حالة الشجن الذى قدمها عبر الأغنية خلال الاحتفالية بيوم الشهيد.