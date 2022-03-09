مسلسلات رمضان 2022.. نجوم الصف الأول يجتمعون في "الاختيار 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد النجوم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وأحمد عز، لخوض سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار".

وكشف الفنان محمد رياض، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يشارك في المسلسل المنتظر، مع الثلاثي سابق الذكر، بالإضافة للنجوم: إيمان العاصي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، في مقدمتهم الفنان خالد زكي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث "الاختيار 3" حول جهود الجيش والشرطة لحماية أرض الوطن.

الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" عُرض في رمضان 2020، ودارت أحداثه حول ملحمة "البرث" التي وقعت في عام 2017، وجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد البطل عقيد أركان حرب أحمد منسي، فيما قام الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابي الخائن هشام عشماوي، وشارك في العمل نخبة من الفنانين، من أبرزهم: دينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" عُرض في رمضان 2021، وكان من بطولة النجوم: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، أسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم وغيرهم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.