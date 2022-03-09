الحزن يسيطر على أحمد عبدالعزيز في جنازة شقيقه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

سيطر الحزن على الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، خلال حضوره جنازة شقيقه الأستاذ يحيى عبدالعزيز، والتي أقيمت ظهر اليوم الأربعاء، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وأعلن الفنان أحمد عبد العزيز مساء أمس الثلاثاء، وفاة شقيقه، وكتب عبر صفحته بـ"فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبدالعزيز، المحاسب ببنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

ويستقبل الفنان أحمد عبد العزيز العزاء في شقيقه مساء اليوم الأربعاء بمسجد القوات المسلحة آل رشدان - خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر، بقاعة الحمد، من الساعة ٨:٣٠ الي الساعة ١١ مساء.