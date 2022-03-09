25 صورة من جنازة شقيق أحمد عبد العزيز بمسجد آل رشدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

أقيمت ظهر اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان الأستاذ يحيى عبدالعزيز، شقيق الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

الفنان أحمد عبدالعزيز كان في مقدمة الحضور، وكذلك المخرج أشرف أبو النجا.

وأعلن الفنان أحمد عبد العزيز مساء أمس الثلاثاء، وفاة شقيقه، وكتب عبر صفحته بـ"فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبدالعزيز، المحاسب ببنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

ويستقبل الفنان أحمد عبد العزيز العزاء في شقيقه مساء اليوم الأربعاء بمسجد القوات المسلحة آل رشدان - خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر، بقاعة الحمد، من الساعة ٨:٣٠ الي الساعة ١١ مساء.