علي الحجار يغني "اسألوا كتاب التاريخ" في يوم الشهيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قدّم الفنان علي الحجار، أغنية "اسألوا كتاب التاريخ عن أسود نالوا الشهادة"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

الفعاليات تقام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض، عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.