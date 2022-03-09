رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل "شغل عالي".. القناة العارضة وقائمة أبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت قناة "النهار" عن عرضها مسلسل "شغل عالي" عبر شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2022.

أبطال مسلسل شغل عالي رمضان 2022

مسلسل "شغل عالي" بطولة النجوم: فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل عالي رمضان 2022

تدور أحداث مسلسل "شغل عالي" حول الصديقتان فيفي عبده وشيرين رضا، وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

سيبيه سيبيهولي - فيفي عبده وشيرين رضا

ونشرت الفنانة شيرين رضا، أغنية "سيبيه سيبيهولي" التي تقدمها مع الفنانة فيفي عبده، ترويجا لمسلسل شغل عالي".