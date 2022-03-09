نجاح كبير لجديد فارس كرم “ع موعدنا ولا شو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية النجم اللبناني فارس كرم الجديدة “ع موعدنا ولا شو” رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيقها أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من طرحها على موقع يوتيوب.

وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في لبنان والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية والأوروبية.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وكليب الأغنية تولى إخراجه جو بو عيد في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن.

يذكر أن أغنية “ع موعدنا ولا شو” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها فارس كرم تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.