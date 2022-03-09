دياموند تعود للدراما المصرية بـ”طلوع الروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجسد الممثلة اللبنانية دياموند بو عبود في مسلسل “بطلوع الروح” شخصية سيدة أجنبية من أصل لبناني، وتواصل تصوير المسلسل ما بين لبنان وسوريا استعدادًا لعرض العمل ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

وتعود دياموند من خلال هذا المسلسل إلى الدراما المصرية بعد غياب استمر 4 سنوات، منذ أن شاركت في بطولة مسلسل “السهام المارقة” مع شريف سلامة، وإخراج محمود كامل.

مسلسل “بطلوع الروح”، بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وعادل كرم، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، ومجموعة أخرى، والعمل من إخراج كاملة أبو ذكري، وتأليف محمد هشام عبية.

يذكر أن آخر ظهور لـ “دياموند بو عبود” كان فيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي عرض على إحدى المنضصات، ويقوم ببطولته كل من منى زكي، وإياد نصار، وعادل كرم، وجورج خباز.