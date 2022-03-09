رد مفاجئ من محمد رمضان على حسين فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرم مهرجان الأقصر بدورته هذا العام النجم الكبير حسين فهمي، وأقام ندوة خاصة من أجل الاحتفاء به، حيث تطرق الممثل الشهير إلى العديد من المواضيع الفنية وما يجري على الساحة في الوقت الحالي.

إلا أن حديثه “تطرق” إلى تصرفات بعض الفنانين، قائلا: “هناك فنان في الوقت الحالي يستعرض ويظهر داخل طائرة خاصة”، في إشارة إلى رمضان الذي أثار تباهيه بمقتنياته وثروته وطائراته في الفترة الأخيرة موجة انتقادات.

والمفاجئ كان رد فعل “رمضان” الذي غالباً ما يدخل في صراع كلامي شرس مع مهاجميه ومنتقديه.

إذ اكتفى بنشر فيديو فهمي على حسابه الرسمي على “انستغرام”، لكنه أرفقه أيضا بمقطع يظهر فيه رمضان وهو يترجل من الطائرة الخاصة على أنغام أغنية “يا واد يا تقيل” التي غنتها الراحلة سعاد حسني بالأساس للممثل المخضرم حسين فهمي.

وعلق على المقطع قائلا “تقصدني ما تقصدنيش أنا بحبك”، ليتابع لاحقاً رقصه بصحبة المضيفات ويمرح داخل الطائرة الخاصة.

يذكر أن رمضان دأب خلال الأشهر الماضية على إثارة الجدل بين متابعيه باستعراض ثرواته، سواء خلال رحلاته الخاصة، أو في منزله، أو حتى عبر تصريحاته الإعلامية أحياناً.