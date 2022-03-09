نادر الأتات نجم أقوى حفلات أبو ظبي في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستضيف العاصمة أبوظبي كوكبة من نجوم الأغنية العربية خلال شهر مارس الجاري، ضمن سلسلة حفلات بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وبتنظيم من شركة “سبوت لايت آر إس”.

ويحيي النجم اللبناني نادر الأتات واحدة من هذه الحفلات ، في أمسية فنية تُثري جدول أبوظبي الحافل بالفعاليات الحية، وتمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بأوقات لا تنسى في أجواء تضمن صحة وسلامة الجميع، مع الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

ويشدو نادر الأتات بمختارات من أشهر أعماله يوم 12 مارس في فندق فيرمونت باب البحر خلال حفل عشاء يقتصر حضوره على الجمهور الأكبر من 21 عاماً.

يذكر أن نادر الأتات طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “قلي وينك” كلمات اميل فهد والحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، وإخراج عادل سرحان، وحصدت أكثر من ٤ ملايين مشاهدة في غضون شهرين من صدورها على موقع يوتيوب.