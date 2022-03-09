مايا دياب ساحرة بجلسة تصوير على البحر.. “احتفل بنفسك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب جمهورها بصورٍ جديدة من أحدث جلسة تصوير عقدتها مؤخرًا على شاطئ البحر، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.

وتألقت مايا دياب في الصور بإطلالة ساحرة وفستان فضفاض من اللون البني، وتركت تعليقًا على الصور قائلةً: “احتفل كل يوم بنفسك”.

وحصدت صور مايا دياب آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “ليليي”، كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج رجا نعمه، إذ عادت من خلاله مايا إلى اللون الرومانسي والعاطفي الذي أحبها الجمهور فيه في العديد من الأغنيات بالماضي.

يذكر أن كليب أغنية “ليليي” حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من صدوره على قناة مايا دياب في موقع “يوتيوب”.