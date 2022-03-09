زينة تثير الجدل بفيديو غريب.. “هنغني كمان وكمان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي توجّه نصيحة لمتابعيها، وتُسمع في خلفيته أغنية الفنانة اللبنانية إليسا “هنغني كمان وكمان”، وكتبت زينة قائلة: “قد تأتيك النعمة لأنك تمنيتها لغيرك”، وهو ما علّق عليه الكثير من جمهورها الذين أكدوا أن تمني الخير للآخرين والبُعد عن الحسد من أهم الصفات الجيدة التي يجب أن يتحلّى بها الإنسان.

وكانت زينة قد نشرت أخيراً صورة تجمعها باثنتين من صديقات الطفولة في إحدى الرحلات، وعلّقت عليها بقولها “أحبكن كلكن”، وتلقت تعليقات من عدد من صديقاتها اللواتي أكدن أنهن يحببنها أيضاً.

يُذكر أن آخر أعمال زينة هو مسلسل “كله بالحب”، الذي عُرض في رمضان 2021، وشاركها في بطولته النجوم أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.