شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان شقيق أحمد عبد العزيز لمسجد آل رشدان استعدادًا لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل منذ قليل، جثمان يحيى عبد العزيز - شقيق الفنان أحمد عبد العزيز - إلى مسجد آل رشدان بمدينة نصر استعداداً لتأدية صلاة الجنازة وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، ورافق الجثمان أحمد عبد العزيز وأفراد أسرة وأقارب الراحل.

وأعلن أحمد عبد العزيز وفاة شقيقه أمس ونعاه وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبد العزيز، المحاسب ببنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه على قناة الحياة، وهو إخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته صابرين، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.