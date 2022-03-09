شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شقيق الفنان أحمد عبد العزيز بعد قليل من مسجد آل رشدان بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان يحيى عبدالعزيز شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز، بعد قليل من مسجد آل رشدان خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر، والعزاء اليوم الأربعاء بنفس المسجد في قاعة الحمد.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عبدالعزيز مسلسل "الحلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.