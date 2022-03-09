شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى مدرس ألعاب فى مسلسل "دايما عامر" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الكوميدى كريم عفيفى بدور مدرس تربية رياضية فى مسلسل "دايما عامر"، من بطولة النجم مصطفى شعبان، ويقدم عفيفى الشخصية بشكل كوميدى، خاصة وأن ملامحه الجسمانية لا تتماشى مع مدرس تربية رياضية.

مسلسل "دايماً عامر"، والذى يناقش مشاكل التعليم في مصر من خلال مدرسة تسمى "رؤية" ويضع حلول لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.

ويجسد النجم مصطفى شعبان، شخصية مستر عامر الاخصائي الاجتماعي للمدرسة، وحلال العُقد فيها والنجمة لبلبة تجسد دور "ميس زهرة" وهي مديرة المدرسة" والنجم صلاح عبد الله "أستاذ لطفي الشرقاوي وكيل المدرسة، والنجم عمرو عبد الجليل مستر أبو الوفاء صاحب المدرسة.

ويقدم الفنان محمد ثروت دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، و الفنانة ميرنا نور الدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى" و الفنان محمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية". والفنانة سما إبراهيم تجسد شخصية " همت عطية" مدرسة إنجليزى"، والفنان نضال الشافعى يقدم "مستر أكرم" إمبراطور الكيمياء"، والفنان أحمد الشامى يجسد شخصية "مستر شريف" مدرس الرسم.

ويعود النجم مصطفى شعبان في المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحا سويا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايما عامر" وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.