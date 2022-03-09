شكرا لقرائتكم خبر عن بيل موراى: دارت محادثات لقيامى أنا وزميلى إيدى ميرفى بأدوار باتمان وروبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى بيل موراى، أنه وزميله الممثل العالمى إيدي ميرفي كانا من المتوقع أن يقوما بـ لعب أدوار باتمان وروبن في فيلم، من إخراج المخرج إيفان ريتمان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حيث صرح موراي قائلا:" لقد تحدثت إلى إيدي ميرفي عن هذا الفيلم، وأراد إيدي أن يلعب دور باتمان، وهذا ما انتهت به المحادثة".

وأنهى موراى حديثه قائلا:" ولكننى لا يمكننى ان ألعب دور روبن، لا أريد أن أكون الصبي العجائب لأي شخص، ربما في وقت سابق كان يمكننى ذلك، لكن الان، لا يمكننى ذلك".

كما حصل فيلم الإثارة والكوميديا Ghostbusters: Afterlife، على تقييم وصل إلى 63% من قبل 256 ناقد عالمى، و 95% من قبل أكثر من 5000 مشاهد، وذلك عبر موقع Rotten Tomatoes، منذ طرحه يوم 19 نوفمبر من العام الماضى 2021 في عدد من الدول الكبرى حول العالم.

ويدور فيلم Ghostbusters: Afterlife حول وصول أم عزباء وطفلاها إلى بلدة صغيرة، ويبدآ في اكتشاف علاقتهم بصائدي الأشباح الأصليين والإرث السري الذي تركه جدهم وراءه.

ويقوم كل من فين ولفارد، مكينا جريس، كاري كون، سيجورني ويفر، بيل موراي، دان ايكرويد، إرني هدسون، لوجان كيم، سيليست أوكونور، آني بوتس، أوليفر كوبر، ببطول الفيلم الجديد Ghostbusters: Afterlife

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة الأصلية Ghostbusters حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.