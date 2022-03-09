شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى على مسرح ساقية الصاوى 23 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب والمبتهل على الهلباوى حفلا غنائيا يوم الأربعاء الموافق 23 مارس ، علي مسرح ساقية الصاوي ، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، وسيقدم على الهلباوى خلال الحفل عدد من أغانيه منها "قل للمليحة"، و"دوم"، وكذلك أغنيته الشهيرة "مرسال لحبيبتى".

وكان المطرب والمبتهل على الهلباوى، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا بصحبة فرقته الموسيقية على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية وقدم خلالها باقة متنوعة من أغانيه، والذى حضره عدد كبير من الجمهور.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى .