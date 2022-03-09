الراقصة لورديانا بفيديو من خلف الكواليس!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 05:43 صباحاً - شاركت الراقصة البرازيلية، المقيمة في مصر، لورديانا متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها من خلف الكواليس أثناء تحضيرها لأداء وصلة رقص.

وظهرت لورديانا في الفيديو ببدلة رقص حمراء بينما كانت تدهن جسمها بمستحضرات التجميل وترتدي الاكسسوارات وعلقت كاتبة: “من خلف الكواليس”.

وقد جاءت معظم التعليقات على الفيديو ساخرة مثل “لا بتتعبي كان الله ف العون” و “

مجهود جبار” و “بتتعب الصراحه

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