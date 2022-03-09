"المرأة القوية لا تلعب دور الضحية".. ستيفاني صليبا جريئة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ستيفاني" بإطلالة جريئة وفستان "تايجر"، واحتفلت من خلال الصور باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وكتبت "ستيفاني": "المرأة القوية لا تلعب دور الضحية، لا تثير الشفقة ولا تلوم أحد، بل تقف وتواجه، اليوم العالمي للمرأة".

يذكر أن ستيفاني صليبا تستعد للمشاركة في فيلم "العميل صفر"، وهو من بطولة: أكرم حسني، نيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد علاء، ليلى عز العرب، دارين حداد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج محمد سامي.