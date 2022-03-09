في يوم المرأة العالمي.. شيرين عبدالوهاب: "كل عام وأنتِ أجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفالًا بيوم المرأة العالمي، والذي يصادف 8 مارس من كل عام، شاركت النجمة شيرين عبدالوهاب جمهورها على موقع إنستجرام، مقطع فيديو من حوارها مع الفنانة "إسعاد يونس"، في برنامج "صاحبة السعادة".

الفيديو تتحدث فيه شيرين عن أهمية دور المرأة، وعلقت عليه: "كل سنة وكل ست قوية ومثابرة وصامدة، كل سنة وكل ست محققة حلمها، كل سنة والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة، كل يوم وأنتِ القوة والطموح، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وأنتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب، كل يوم وكل عام وأنت أجمل".

وكانت شيرين عبدالوهاب قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "وبحلفلك" وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.