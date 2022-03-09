شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح فى السيدة زينب مع "سنو وايت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان محمد ممدوح تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "سنو وايت" حيث صور أمس الأول الإثنين فى حى السيدة زينب، وجمعت المشاهد بينه وبين محمد جمعة وآخرون من الفنانين المشاركين، والعمل يشارك فى بطولته الفنانة ميرنا جميل، وإخراج تغريد مصطفى.

من ناحية أخرى يظهر الفنان محمد ممدوح كضيف شرف فى مسلسل "العائدون "، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

وكان آخر أعمال محمد ممدوح فى السينما، فيلم "أبو صدام" من بطولة أحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الماضى، وتدور أحداثه حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.