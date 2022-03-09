الإعلامية سهير شلبى: فخورة بتكريمى من السيدة انتصار السيسى فى يوم المرأة

القاهرة - سامية سيد - أكدت الإعلامية سهير شلبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها سعيدة بتكريمها من السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كأيقونة فى الإعلام المصري في احتفالية يوم المرأة، مشيرة إلى أنها فخورة بهذا التكريم، لأنه تكريم من الدولة المصرية وتكريم عن حق وشهادة بما قدمته من رساله إعلامية محترمة.

وكرمت السيدة انتصار السيسى عددا من النماذج النسائية، من بينهن الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، وتسلمتها ابنتها، وأنيسة حسونة، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، وليلى هانى سالم، والفنانة رجاء حسين، والمخرجة إنعام محمد على، والإعلامية سهير شلبى، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا جودة، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والفنانة نيللى وعدد أخر من النماذج النسائية الناجحة.

وشهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، احتفالية يوم المرأة المصرية، تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية.