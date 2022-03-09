شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد عن تكريمها من السيدة انتصار السيسى: أجمل يوم فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد عن سعادتها البالغة عن تكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "النهاردة كان بمثابة يوم رائع لكل سيدات مصر في مختلف المجالات، خاصة أنهن كلهن ناجحات ويشرفن، وأعتبر تكريمى من السيدة انتصار السيسى أجمل أيام حياتى"، مشيرة إلى أنها سعيدة بكلمة السيدة انتصار عن المرأة ومدى تأثيرها في المجتمع.

وأكدت الفنانة فردوس عبدالحميد أن هناك عدة نماذج نالت إعجابها، من ضمنها الست القوية التي تقود التريلا، وهذا يدل على مدى إصرارها وشجاعتها وعملها في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعد من أهم نساء العالم "لأنها شايلة حمل كبير في البلد ولن تقل عن الرجل في أى شيء".

وكرمت السيدة انتصار السيسى عددا من النماذج النسائية، من بينهن الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، وتسلمتها ابنتها، وأنيسة حسونة، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، وليلى هانى سالم، والفنانة رجاء حسين، والمخرجة إنعام محمد على، والإعلامية سهير شلبى، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا جودة، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والفنانة نيللى وعدد أخر من النماذج النسائية الناجحة.

وشهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، احتفالية يوم المرأة المصرية، تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية.