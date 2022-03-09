شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية سهير شلبي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: سعيدة جدا بتكريمي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإعلامية سهير شلبي، صورة من تكريمها اليوم من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية يوم المرأة المصرية، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "سعيدة جدا بتكريمي اليوم من السيدة حرم رئيس الجمهورية كأيقونة للأعلام المصري".

وكرمت السيدة انتصار السيسى عددا من النماذج النسائية، من بينهم الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، وتسلمتها ابنتها، وأنيسة حسونة، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد ، وليلى هانى سالم ، والفنانة رجاء حسين، والمخرجة إنعام محمد على، والإعلامية سهير شلبى، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا جودة، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والفنانة نيللى وعدد أخر من النماذج النسائية الناجحة.

وشهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الثلاثاء، احتفالية يوم المرأة المصرية، تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية.