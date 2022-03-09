شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال لجمهوره: ربنا يديم حبكم ليا ويقدرنى أكون أحسن مما تتخيلوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم رامى جمال الشكر لجمهوره من خلال صورة نشرها على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق قائلا: "عاوز أشكر ربنا على نعم كتير أولها توفيقه وستره وحبكم اللي فعلا بحس إنه نعمة متتقدرش، أنا عمري ماحسيت إن علاقتي بيكم علاقة فنان بجمهور، دائما بحس في عيون اللي بشوفهم إني حد من قرايبهم، ربنا يديم الحب ويقدرني أكون أحسن مما تتخيلوا".





من ناحية أخرى، يحيى رامى جمال حفلاً غنائيًا، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، يوم الجمعة الموافق 18 من شهر مارس الحالى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لجمهوره.

وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" وهى من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

ولم تكن هذه الأغنية الأولى التى يتعاون فيها رامى جمال مع الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد ابراهيم، حيث حققوا نجاحا كبيرا فى عدة أغانى تم طرحها خلال الفترة الماضية، وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.