محمد رمضان يرد على حسين فهمي: "تقصدني ماتقصدنيش أنا بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، للفنان الكبير حسين فهمي من تكريمه على هامش الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقال "فهمي" في الفيديو: "فيه ناس دلوقتي بتلاقيهم قاعدين في الطيارة الخاصة فاردين رجليهم كده".

وعلق "رمضان" على الفيديو قائلا: "تقصدني ماتقصدنيش أنا بحبك"، وأضاف "رمضان" عدة لقطات يظهر فيها بطائرة خاصة على نغمات أغنية "يا واد يا تقيل" التي غنتها السندريلا سعاد حسني للنجم حسين فهمي.

من ناحية أخرى يشارك محمد رمضان في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "المشوار"، وهو من بطولة: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج محمد ياسين.