حدث بالفن| السبكي يقاضي مطربة ووفاة شقيق فنان وآخر يعلن فسخ خطوبته

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة شقيق فنان، والمنتج محمد السبكي يقاضي مطربة، وفنان يعلن فسخ خطوبته، وقمر تنشر صورة ابنتها، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

محمد السبكي يقاضي مطربة لاستخدامها اسم العائلة في أغنية

كشف المنتج محمد السبكي، أنه سيقاضي مطربة تدعى زارا، لاستخدامها اسم عائلة "السبكي" في أغنية سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/8/2188069

خاص| بعد عودته لمصر.. موعد خضوع عمر كمال للتحقيق في نقابة الموسيقيين

وصل المطرب عمر كمال، إلى القاهرة مساء أمس الاثنين قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد جولة دامت شهر، وإصدار قرار نقابة المهن الموسيقية في 15 فبراير الماضي، قرار إيقافه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/8/2187826

قمر تكشف عن صورة ابنتها للمرة الأولى

كشفت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن صورة ابنتها "لونا" للمرة الأولى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/8/2187957

وفاة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

أعلن الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة شقيقه "يحيى".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/8/2187965

بعد أيام من ارتباطهما.. مجدي صبحي يعلن فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي

أعلن الفنان مجدي صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/8/2188026

اليوم العالمي للمرأة.. سمية الخشاب: الراجل محتاج ست.. لكن الست كوين مش محتاجة حد

احتفلت الفنانة سمية الخشاب، بحلول اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/8/2187834

هيثم دبور يعلن حصوله على حقوق تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل

أعلن السيناريست هيثم دبور، عن حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/8/2187677

مسلسلات رمضان 2022.. إلهام شاهين تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل دورها في "بطلوع الروح"

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الرسالة الهامة التي يقدمها مسلسل "بطلوع الروح" الذي تشارك به في موسم مسلسلات رمضان 2022، هي السبب في حماسها للمشاركة به.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/8/2187560

البوسترات الرسمية لمسلسلات رمضان 2022.. 4 أعمال تكشف عن الأفيشات

بدأت الشركات المنتجة لـ مسلسلات رمضان 2022، في الكشف عن البوسترات الرسمية للأعمال المقرر عرضها في الشهر الكريم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/8/2187600

"كان عايش بخرطوم متوصل في الرئة".. سلمى صباحي تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لـ إياد داود

بكلمات مؤثرة، تحدثت الفنانة سلمى صباحي عن الفنان الراحل إياد داود، وكشفت تفاصيل حالته الصحية قبل رحيله عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 39 عاما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/8/2187518