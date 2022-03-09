سلمى أبو ضيف جريئة وزينب غريب في الجونة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينب غريب

الفنانة زينب غريب نشرت صورا لها من مدينة الجونة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شغل.. ومزيكا".

فاطمة البنوي

خضعت الفنانة السعودية فاطمة البنوي، لجلسة تصوير جديدة وكشفت عن الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

عائشة بن أحمد

نشرت النجمة التونسية عائشة بن أحمد صورة لها عبر "إنستجرام" محتفلة باليوم العالمي للمرأة، بتعليق: "كل عام ونساء العالم جميلات.. طموحات.. متفوقات".

ندى موسى

خضعت الفنانة ندى موسى، لجلسة تصوير كشفت عن صور منها عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "كلما ابتسمت كلما كان مظهرك أفضل".

أسماء أبو اليزيد

ونشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "طب صباح الخير".

رانيا بنات

ونشرت الفنانة الشابة رانيا بنات، صورا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية "تاج".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

سارة الشامي

نشرت الفنانة الشابة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل أحد الكافيهات.