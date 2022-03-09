محمد السبكي يعلن مقاضاة مطربة لاستخدامها اسم عائلته في أغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المنتج محمد السبكي، أنه سيقاضي مطربة تدعى زارا، لاستخدامها اسم عائلة "السبكي" في أغنية سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة.

محمد السبكي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البرومو الدعائي للأغنية التي تحمل اسم "السبكي في الطيارة".

وعلق: "اللي يعرف شركة زارا للإنتاج الفني أو زارا اللي بتغني يبلغهم إني من النهاردة بلغت المستشار القانوني لعائلة السبكي يرفع قضية وياخد كل الإجراءات القانونية ضد زارا، لاستخدامهم اسم السبكي في عمل فني دون الرجوع لينا أو إنهم ياخدوا إذن مننا".

من ناحية أخرى كان آخر أعمال المنتج محمد السبكي فيلم "ثانية واحدة" الذي عرض بالسينمات العام الماضي، وشارك في بطولته: دينا الشربيني، ومصطفى خاطر