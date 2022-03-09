فن ومشاهير

بعد أيام من ارتباطهما.. مجدي صبحي يعلن فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان مجدي صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، فسخ خطبته من الإعلامية منى الألفي.

وكتب "صبحي": "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي، أتمنى لها ولأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب".

وكان الفنان مجدي صبحي قد أعلن يوم 25 فبراير الماضي، خطبته للإعلامية منى الألفي

ونشر صبحي، صورا له مع "منى" عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "في ليلة من أجمل ليالي العمر، تمت خطوبة الإعلامية المتألقة منى الألفي على الفنان مجدي صبحي

جدي صبحي من مواليد 18 سبتمبر 1959، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، اشتهر بمشاركته لأخيه الأكبر الفنان محمد صبحي في أعماله سواء في التليفزيون مثل: "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء"، أو في المسرح مثل: "كارمن، لعبة الست، ماما أمريكا".

كما شارك في أعمال فنية أخرى بعيدا عن عمله مع أخيه مثل: مسلسل "التوأم"، فيلم "بلطية العايمة"، مسرحية "حباك عوضين تامر" وغيرها

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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