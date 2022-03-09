شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن دورها فى "راجعين يا هوا": يجمع بين الطيبة والشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة وفاء عامر إن دورها في مسلسل "راجعين يا هوا" باسم يسرية، إحدى الشخصيات الموجودة في القصر، مؤكدة أن لها الشرف في العمل مع المخرج محمد سلامة، وهو مخرج شاب صغير في السن ولكن لديه خبرات كبيرة وعميقة.

وأضافت وفاء عامر، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "حظى حلو إن أنا السنة دي اشتغلت مع أكثر من مخرج عندهم فكر، سواء هو أو سامي المدني، لكن أنا هتكلم بشكل خاص عن دوري، هي شخصية تمثل الصراع ما بين السهل والبساطة والانغلاق والتلقائية والطيبة والشر".

وقالت وفاء عامر: "المسألة هي دم ولحم، بشكر ربنا صاحب الفضل عليا إنى أقدم أعمالا بتعمل عددا كبيرا جدا من المشاهدة، وأتمنى أن دوري في المسلسل يعجب الناس".