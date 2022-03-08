المرأة التي هزت عرش الزعيم.. هذه الممثلة الوحيدة التي رفض “عادل إمام” التمثيل معها خشية تفوقها عليه.. لن تتوقع من هي!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 11:58 مساءً - إنها الفنانة القديرة الراحلة عايدة عبدالعزيز التي شاركت مع الفنان عادل إمام في فيلم “النمر والأنثى” حيث لفتت بهذا الدور أنظار الجميع إليها.

وتسبب ذلك في قرار صادم من عادل إمام، وذكرت الفنانة عايدة في تصريحات سابقة، أنها لم تشارك مع عادل إمام أي أعمال فنّية بعد فيلم “النمر والأنثى” و”الواد محروس بتاع الوزير”، كاشفة أن ربما تألقها في هذا الفيلم جعل الزعيم يمتنع عن ترشيحها في أي عمل يقوم ببطولته.

ويعد دور الفنانة عايدة عبد العزيز في فيلم “النمر والأنثى” بشخصية “المعلمة عدلات” من أهم وأنجح الأدوار التي جسدتها على مدار مشوارها الفني الطويل

عادل إمام والفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز

لم يكن “النمر والأنثى” فقط هو صاحب العلامة المميزة للفنانة عايدة عبد العزيز فى مشوارها السينمائى، لكنها قدمت أعمال ذات رصيد قوي في التراث السينمائى المصرى تجاوز عددها الـ200 عمل، منها “حائط البطولات”، وغيرها من الأفلام منها: (عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد، يوميات نائب فى الأرياف، شهد الملكة، الواد محروس بتاع الوزير)، وغيرها

وفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز

تركت عايدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور في الأعمال الدرامية أيضًا، حيث قدمت عددا من المسلسلات أشهرها: “يوميات ونيس”، “ملكة فى المنفى”، “أوراق مصرية”، “الفرار من الحب”، “كعب داير”، “الحفار، ضمير أبلة حكمت”.”.

ومن أشهر الأعمال المسرحية التي قدمتها الفنانة الراحلة: “دائرة الطباشير”، “ملك يبحث عن وظيفة”، “النجاة”، “المهاجر”، “لعبة السلطان”، “السيرك الدولى”، “شىء فى صدرى”، “الأرض، شجرة الظلم”، “دونجووان”، “ثمن الحرية”، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبي عام 1996.

وعلى الرغم من النجاحات الفنّية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.

وكانت صدمة عمرها بوفاة حب عمرها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم عام 2013 فى ألمانيا، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد، فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل “دهشة” وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.

توفيت، الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز في اليوم الموافق 3 فبراير من هذا العام 2022 بعد صراع مع المرض، عن عامر ناهز 92 عامًا.

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