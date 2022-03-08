أيقونة في الجمال.. إبنة شقيقة صفية العمري تخطف الأنظار مع خالتها على السجادة الحمراء.. لن تصدق مدى حُسنها!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 11:58 مساءً - ظهرت الفنانة القديرة صفية العمري على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ37 قبل سنوات برفقة فتاة شابة جميلة.

هناك من تكهن بأنها ابنة نجلها، لأنها تحمل الكثير من ملامحها، لكن الحقيقة غير ذلك، صفية العمري قررت اصطحاب إبنة شقيقتها معها في حفل الافتتاح، الفتاة تدعى (سِيارا)، وتذكرنا بجمال خالتها صفية العمري في شبابها.

وتسائل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أعادوا تداول الصور، هل من الممكن أن نراها على الشاشة قريباً؟ خاصة وأنها تحمل الكثير من مقاومات النجمة، إذ أنها إستطاعت بجمالها أن تخطف عدسات المصورين على السجادة الحمراء.

تكريم صفية العمرى بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

من ناحية أخرى، كرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج الدكتور أشرف أبو النجا وبرعاية صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة النجمة صفية العمرى فى احتفالية كبرى مليئة بالحب تحمل عنوان “صفية جفنها علم الغزل” وذلك يوم الخميس الماضي ٣ مارس ٢٠٢٢ بمسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وتضمن الحفل الحديث عن المشوار الفني للنجمة صفية العمري، وأهم أعمالها والمحطات الفنّية فى حياتها.

صفية العمري تتعرض لموقف محرج أثناء تكريمها

وكشفت الفنانة صفية العمري خلال تصريحات صحفية على هامش تكريمها في مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، عن تعرضها لموقف محرج أثناء صعودها إلى المسرح، قائلةً: “جزمتي اتكسرت، كل تكريم لازم يحصلي حاجة، هاروّح إزاي؟ وأنا أخدت جزمة الفنانة هند عاكف”.

وعبّرت العمري عن سعادتها بتكريمها في دار الأوبرا، تقديرًا لمشوارها الفنّي برئاسة المخرج أشرف أبو النجا وبرعاية صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة.

وكشفت صفية العمري عن رغبتها بالتعاون مع المخرج أحمد صقر مرة أخرى، حيث سبق أن تشاركا في العديد من الأعمال الفنية، بينها مسلسلا “هوانم غاردن سيتي”، و”أوبرا عايدة”.

وشهد هذا الحفل الفنّي حضور نخبة كبيرة من الفنانات والفنانين من بينهم المخرج الكبير محمد عبد العزيز والفنان احمد عبد العزيز والفنان خالد النبوى والفنانة لبلبه والفنانة صابرين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة بشرى والفنانة هنا شيحة والفنانة ريم البارودي وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن والمجتمع.

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