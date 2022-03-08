شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند نجم بروسيا دورتموند يستمع لأغنية "تملى معاك" للهضبة عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر اللاعب النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في فيديو جديد شاركه مع جمهوره عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram وهو يستمع لأغنية للنجم عمرو دياب.

ونشرت صفحة Amr Diabs Lovers عبر Facebook فيديو ظهر فيه هالاند داخل سيارته يستمع لموسيقى أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب والتي صدرت في ألبوم حمل الاسم ذاته عام 2000، وبدى هالاند مستمتعا بموسيقى الأغنية.

جدير بالذكر أن عمرو دياب قد أحيا حفلاً غنائيا مؤخرا بمركز المنارة فى القاهرة الجديدة، وقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعلن عمرو دياب خلال الحفل عن عودة تعاونه مع الكابو حميد الشاعرى، إذ قال: "رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليًا مع بعض حلو أوى".

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الامارات بساحة الاتحاد أرينا يوم 3 مايو المقبل.