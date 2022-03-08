شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور يطرح أغنية "هقولك سر" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامي عاشور أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "هقولك سر"على اليوتيوب، وهى أغنية خفيفة ومرحة، تدور حول اعتراف شاب لحبيبته بأنها حب عمره وأنه يعيش معها أجمل أيام حياته‏، ولكن عناد حبيبته ‏وعناده هو الذي جعلهم ينفصلان عن بعض.

الأغنية من كلمات وألحان رامى عاشور، وتوزيع مهاب سامى، وتقول كلماتها :

هقولك سر أنا حبي ليك كان حب العمر

ولقيت معاك ايام بتمر اجمل ليالي

في عمري أنا بس أنت اخذت قرار يا عنيد

يا سيدى أنا حر أبعد أقرب

ولا أغيب او حتى أروح وأحب جديد

هعيش حياتي براحتى أنا ويا رب دايما تبقى سعيد

وأنا مش حفكر في اللي اتقال

ولا أقول ولا أعيد ولا هشغل بال

ولا باقي عليك ولا حتى سؤال

وده مين وده فين كده عال العال

وتعد هذه الأغنية الرابعة لعاشور بعد طرح أغانيه السابقة وسط الناس ظهرت هى، وأبطالنا كتير، والنار القايدة، وأكلم مين .

وطرح رامي عاشور أغنية "النار القايدة" فى حفل زفاف شقيقه هشام عاشور والنجمة نيللى كريم، التي لاقت تفاعلا كبيرا عقب غنائه لها وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي وقتها.

واحترف رامي عاشور لعب الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.