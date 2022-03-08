مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفل باليوم العالمى للمرأة ويكرم صانعات السينما

القاهرة - سامية سيد -

وقدمت فرقة عزت القرشي للسيرة الشعبية فقرة حكى لجزء من السيرة الهلالية، وسط تفاعل جميع الحضور،

كما تكرم إدارة المهرجان مجموعة من السيدات خلال الحفل.

وعرض خلال الاحتفالية فيديو لعدد من الفنانين يهنئون المرأة بعيدها كالنجوم محمود حميدة وحسين فهمى ومحيى إسماعيل، كما أطلقت الفنانة التونسية غالية بن على أغنيتها الجديدة بمناسبة يوم المرأة العالمى أغنية "بنات البشر".

وكرمت إدارة المهرجان فى يوم المرأة العالمى المنتجة درة بشوشة، والمنتجة ناهد فريد شوقى وتسلمت الجائزة ناهد السباعى، والنائبة البرلمانية أماني الشعولي وتسلمت الجائزة والدتها، والمخرجة جيهان الطاهري، والنجمة سلوى محمد على، والنجمة بسمة، وفي النهاية كرمت المكرمات المخرجة عزة الحسينى التى صنعت هذا الحدث.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.