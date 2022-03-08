شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة .. 5 صور لـ بطلات مسلسل Vikings: Valhalla والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة نيتفلكس 5 صور لـ بطلات مسلسلها الجديد Vikings: Valhalla، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة اليوم، ومنهم بطلة العمل الممثلة فريدا جوستافسون، التي كشفت من قبل أنها نسيت ذات مرة خلع زيها بعد الانتهاء من تصوير أحد مشاهد المسلسل، واتجهت مباشرة إلى أحد محلات البقالة "Supermarket"، وهى ترتدى أزياء التصوير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حيث صرحت جوستافسون قائلة:"لقد أحببت لعب الدور بشكل كبير، بالرغم من مواجهتى بعض الصعوبات، خاصة في المرة الأولى التي اضطررت فيها إلى تغطية وجهي بالدماء، وكانت هذه اللحظات من أبشع الأوقات في التصوير".

وأضافت جوستافسون قائلة " وبسبب تركيزى المستمر في التصوير ذهبث إلى متجر بقالة صغير في بلدة جريستون الساحلية بأيرلندا، حيث كنا نقوم بتصوير المسلسل، وكان وجهي مغطى بالدماء، واعتقد أن ما حدث سبب صدمة كبيرة لكل المتواجدين، ألا أنه تفهموا أننى نسيت إزالة الدماء من على وجهى، وخلع ملابس التصوير".

يدور مسلسل Vikings: Valhalla حول مغامرات أشهر الفايكنج الذين عاشوا على الإطلاق: Leif Erikson و Freydis و Harald Harada والملك النورماندي William the Conqueror، الذى يعدون أيضا من سلالة الفايكنج، حيث يشقون هؤلاء الرجال والنساء مسارات جديدة وهم يقاتلون من أجل البقاء في أوروبا دائمة التغير والتطور، ويعد هذا الفصل التالي من أسطورة الفايكنج.

يقوم ببطولة مسلسل Vikings: Valhalla كل من لورا برلين، سام كورليت، برادلي فريغارد، فريدا جوستافسون، كارولين هندرسون، يوهانس هوكور يوهانسون، بوليانا ماكنتوش، ديفيد أوكس، جوليان سيجر.



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Vikings Valhalla (3)



Vikings Valhalla (4)



Vikings Valhalla (5)