"جربت تولد قبل كده".. ياسمين عبدالعزيز تحتفل باليوم العالمي للمرأة بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، باليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق اليوم 8 مارس، بطريقة كوميدية.

وعبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، نشرت "ياسمين" صورة للفنانة الكبيرة سهير البابلي من مسرحية "ريا وسكينة" كُتب عليها: "لا احتفلوا إنتم أنا مرهقة".

كما نشرت "ياسمين" مقطع فيديو لمشهد من فيلمها "أبو شنب" يجمعها بالفنان ظافر العابدين، وجاء في الفيديو: "علميا الست بتستحمل الألم أكتر من الرجالة، جربت تولد قبل كده".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد عبدالله محمود.