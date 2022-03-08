انطلاق تصويت الجمهور في برنامج "الدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلق التصويت للمتسابقين في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج الاذاعية الدوم ضمن مرحلة المفتاح الذهبي يوم السبت الماضي من أجل تصفية المشتركين للمرحلة النهائية من البرنامج

وأصبح التصويت متاح للجماهير من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم ٤٠٥٠ أو من خلال التصويت عبر الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف

وشهدت الحلقة السابقة من برنامج الدوم تأهل ١٠ مشتركين والتي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وهم من فئة الغناء يمنى حسن رقم ١١٦ من الاسكندرية ، رحمة ضاحي رقم ١١٧ من القاهرة وفارس مصطفى رقم ١٢٠ الأقصر، كروان رقم ١١٩ من القاهرة

وفي فئة التمثيل نادين خالد رقم ٢١٦ من القاهرة، وآية زيد رقم ٢١٨ من محافظة الإسكندرية، ومادونا رقم ٢١٩ من محافظة أسيوط ، مريم مصطفى رقم ٢٢٠ من القاهرة ويوسف الجبروني رقم ٢١٧ من بورسعيد

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من ٢١ ل 28

عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختيارات ل ١٥ الف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم،كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة