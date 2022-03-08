فن ومشاهير

وفاة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة شقيقه "يحيى".

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبدالعزيز، المحاسب ببنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

وكشف "عبدالعزيز" موعد ومكان الجنازة والعزاء قائلا: "صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد القوات المسلحة آل رشدان - خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر ".

وتابع: "العزاء نفس اليوم الأربعاء بنفس المسجد قاعة الحمد من الساعة ٨:٣٠ الي الساعة ١١ مساءا رجال ونساء، نسألكم الدعاء و لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

وانهالت التعليقات من نجوم الفن، بالدعاء بالرحمة لشقيق الفنان الراحل، أبرزهم: علي الحجار، جمال يوسف، وآخرون.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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