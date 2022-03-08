الخميس.. رامي صبري ضيف جيهان عبدالله في "أجمد 7" على "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستضيف المذيعة جيهان عبد الله، بعد غد الخميس، الفنان رامي صبري، في برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، ليتحدث عن نجاحه الكبير خلال الفترة الماضية وتقديمه العديد من الأغنيات التي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب.

ويستعد الفنانين رامي صبري بمشاركة كل من رامي جمال وفريق مسار إجباري للمشاركة في حفل غنائي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وتم طرح التذاكر بـ4 فئات، بأسعار 300، 350، 500 و700 جنيه، كما تم الإعلان عن شروط حضور الحفل، حيث يتم فتح الأبواب للجمهور الساعة 4 عصراً ، و تنتهي الساعة 10 مساءً

يذكر أن برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، يذاع من الأحد للخميس عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV”، وتقدمه المذيعة جيهان عبدالله، وهو برنامج خاص بالمزيكا وترتيب الاغنيات الجديدة بناء علي تصويت الجمهور.