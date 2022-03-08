مي عز الدين: ممكن أتضرب من أي ممثل إلا 3 فنانين لن أسمح لهم أبدًا بضربي.. لن تصدق من هم؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 09:57 مساءً - خلال إستضافتها في لقاء جمعها مع الإعلامية، رغدة شلهوب، في برنامج 100 سؤال، الذي عرض سابقًا على قناة الحياة، قالت الفنانة مي عز الدين إنها ليس لديها مانع أن تتعرض للضرب في السياق الدرامي إلا من 3 ممثلين.

حيث قالت مي: ممكن اتضرب من أي ممثل إلا أحمد زاهر ونضال الشافعي وخالد النبوي، والسبب اندماجهم الكبير في العمل.

وعن أفضل الألقاب المحببة لديها قالت عز الدين أنه لقب “البرنسيسية” وقد وصمت يدها بتاتو البرنسيسة في لندن لحبها لفانز فيلم عمر وسلمي ،وأن والدتها تعاملها معاملة البرنسيسات.

كيف ستظهر مى عزالدين فى «جزيرة غمام» رمضان 2022 القادم؟

في سياق آخر، انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار حول بدء تصوير الفنانة مي عز الدين مشاهدها في مسلسل “جزيرة غمام” من بطولة الفنان طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وعدد كبير من النجوم وقيامها بدور البطولة النسائية في عمل مشترك بعد عدة بطولات مطلقة خلال الفترة الماضية وشملت الأخبار أنها ستكون بديلة للفنانة روبي التي تعاقد قبل ذلك على بطولة العمل.

وتواصل أحد المواقع الإخبارية المحلّية مع أحد أفراد طاقم العمل المهمين في العمل، وأعلن أن هناك مفاجأة في هذا الأمر وأن النجمة مي عز الدين بالرغم من أنها إضافة قوية لأي عمل تشارك فيه أو تقوم ببطولته إلا أنها ستتواجد في العمل في مشاهد محدودة من خلال ظهور خاص أو ضيفة للشرف ولم تمانع في ذلك لكن حضورها سيكون قويا هذا العام في هذا المسلسل وستقدم إضافة قوية للعمل الجديد الذي يقدم معالجة درامية مختلفة وبطاقم عمل مميز.

وكان طاقم العمل بقيادة المخرج حسين المنباوي قد بدأ تصوير المشاهد الأولى في مطلع فبراير الماضي من المسلسل الجديد “جزيرة غمام” بطولة عدد كبير من النجوم داخل لوكيشن مدينة الإنتاج الإعلامي على أن يستمر التصوير عدة أيام وينتقل إلى ديكورات خارجية ويتم التبادل بين الديكورات خلال الفترة القادمة.

مسلسل “جزيرة غمام” تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

آخر أعمال مي عزالدين

وكانت آخر أعمال الفنانة مي عز الدين خلال الفترة الماضية مسلسل “خيط حرير” الذي قدمته خارج الموسم الرمضاني بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم حازم سمير ومحمود عبد المغني وأحمد صيام وصفاء الطوخي وكانت هناك محاولة لتقديم بطولة جديدة خلال رمضان القادم ولكن لم تكتمل التجربة، وعانت مي خلال الفترة الماضية من مشكلة صحية بسبب كريزة المرارة التي أعلنت عنها عبر «إنستجرام» بالإضافة إلى إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد.

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